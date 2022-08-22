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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren hayat pahalılığıyla mücadele başta olmak üzere ekonomi programımızın olumlu etkileri daha ileriye götürülecek."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

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