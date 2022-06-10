Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki yıl inşallah 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek, küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel