Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte arz güvenliğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleştirecek, tüm ihtimalleri hesaba katan yeni adımların hazırlıklarını sürdürüyoruz." Güncel AA / İsmet Karakaş Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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