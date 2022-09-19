Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit... - Haberler

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