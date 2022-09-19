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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki süreçte, Amerika ile iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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