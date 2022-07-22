Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız.' - Haberler

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