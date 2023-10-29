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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır"

Kaynak: AA / Güncel

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