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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz"

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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