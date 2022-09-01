Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirme yapacağız. Gündemimizin başında avukatların sorunlarının çözümü var. Avukatlık...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirme yapacağız. Gündemimizin başında avukatların sorunlarının çözümü var. Avukatlık Kanununu yenilemek istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönem adalet sisteminde iyileştirme yapacağız. Gündemimizin başında avukatların sorunlarının çözümü var. Avukatlık Kanununu yenilemek istiyoruz."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel