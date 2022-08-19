Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız" Güncel Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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