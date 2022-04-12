Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en...
AA - Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en uygun şartta erişimini sağlamak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en uygun şartta erişimini sağlamak"
AA / Selma Kasap - Güncel