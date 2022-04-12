Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en...

AA - Selma Kasap - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en uygun şartta erişimini sağlamak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceliğimiz en pahalı malın olmayan mal olduğu gerçeğinden hareketle vatandaşımızın temel ihtiyaç maddelerine kesintisiz, en uygun şartta erişimini sağlamak"

AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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