Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var"