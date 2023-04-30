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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu. Bay bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, bizim yanımızda cumhur var"

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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