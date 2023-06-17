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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Olumsuz küresel ekonomik görünüme rağmen ihracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara, gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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