Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık, yıl sonuna kadar bunu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık, yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık, yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız." Güncel AA / Çiğdem Münibe Alyanak Güncel Haberler

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