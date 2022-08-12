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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık, yıl sonuna kadar bunu...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık, yıl sonuna kadar bunu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık, yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Okullarımızdaki kütüphanelerde bulunan kitap sayısını kısa sürede 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık, yıl sonuna kadar bunu 100 milyona tamamlayacağız."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

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