Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı...

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar."

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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