Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı...
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar."
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel