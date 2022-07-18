Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar." AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Öğrenim kredisi) Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı... - Haberler

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