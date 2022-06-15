Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci affı teklifini meclisimizin takdirine sunuyoruz" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi. AA / İbrahim Saykılı - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Öğrenci affı teklifini meclisimizin takdirine sunuyoruz' - Haberler

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