Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci affı teklifini meclisimizin takdirine sunuyoruz" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğrenci affı teklifini meclisimizin takdirine sunuyoruz"

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını bildirdi.

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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