Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel