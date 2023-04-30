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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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