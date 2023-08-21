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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun askeri müdahale...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Nijer) Anahtar rolümüzü nasıl oynarız, üzerinde duracağız. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun askeri müdahale kararını doğru bulmuyorum"

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel

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