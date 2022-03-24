Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini...
AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz."
AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel