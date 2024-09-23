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Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile Görüştü

Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmede İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini ve Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku çiğnediğini dile getirdi. Ayrıca, İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin soykırım suçunun tespiti için gereken çabayı göstereceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail'e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye'nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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