Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'nin New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bu önemli buluşma duyuruldu.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel