Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'nin New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bu önemli buluşma duyuruldu.

