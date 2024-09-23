Erdoğan, BM Genel Kurulu sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme, Erdoğan'ın New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York Şehri'ndeki Türkevi'nde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.
Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti" açıklaması yapıldı.