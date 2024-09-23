Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'de Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunduğu sırada, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin detaylar, 'Dijital Medya' sosyal medya hesabından paylaşıldı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
"Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı" ifadelerine yer verildi.