CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NETANYAHU'YA TEPKİ GİDİCİSİN, GİDİCİ - 1

ARNAVUTKÖY'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor, dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde, uçakla dönüşte? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye Yav o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu, şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin dedi.

Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, komşularımızdan başlayarak, bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyoruz. Bundan 5 asır önce engizisyondan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa'daki mezhep savaşlarından kaçan Hıristiyanlara da kapımızı açtık. Şimdi, okuyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor, dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron'un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde, uçakla dönüşte? Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye Yav o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu, şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak. Dün Riyad Zirvesi'nde de bunları açık, net gördük. Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum. Türkiye'nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye'ye bakıyor. Balkanlar'dan, Kafkaslara kadar yurtlarından kovulan soydaşları nasıl geçmişte bağrımıza bastıysak bunu herkes biliyor. Mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadan, düşenin elinden tuttuk, zulme engel olmaya çalıştık. Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine mesele sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Evlerin neşesi olan çocuklar ölmesin diyoruz ifadelerini kullandı.