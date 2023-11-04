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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara destek bulmak istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara destek bulmak istiyor."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Güncel Haberler

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