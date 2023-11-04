Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara destek bulmak istiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, İsrail halkının da tepkisini çeken, vatandaşlarının desteğini yitirmiş biri. Dini terimler kullanarak katliamlara destek bulmak istiyor."
Kaynak: AA / Güncel