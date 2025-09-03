Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Vurgusu ve Aile Mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Onun için biz şu anda Filistin'deyiz. Onun için biz şu anda Gazze'deyiz. Onun için biz şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"Fahr-i Kainat Efendimiz, hayatının her alanında olduğu gibi, aile yaşantısında da Üsve-i Hasene olarak hepimiz için en güzel örnektir. ve biz bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettik. Aile, bizler için çok çok önemli. Aileyi merhamet ve fedakarlık yuvası, ülfet ve muhabbet ocağı yapacak tüm çözümlerin, tüm reçeteler, Allah Resulü'nün aile hayatında mevcuttur.

'Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım.' Bu Hadis-i Şerif, Efendimizin aile müessesesine verdiği değeri çok net gösteriyor. Uzun yıllar Resul-i Ekrem Efendimizin hizmetinde bulunan Enes bin Malik Radıyallahu Anh, Peygamberimizi bakınız nasıl anlatıyor: 'Ailesine karşı Resulullah'tan daha şefkatli olan bir kimse görmedim.' Muhterem zevcelerine karşı daima hürmetkar olan Efendimiz, çocuklara karşı da şefkat ve merhametle yaklaşmış, uyarılarını 'yavrucuğum' diyerek incitmeden, muhatabının narin kalbini kırmadan yapmıştır.

"Peygamber Efendimizin aile hayatını daha fazla öğrenmeye ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum"

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığı günümüzde Peygamber Efendimizin aile hayatını daha fazla öğrenmeye, onu daha çok örnek almaya ihtiyaç duyduğumuza inanıyorum. Mevlid-i Nebi haftasının bu yılki temasının 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' olarak belirlenmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Hafta boyunca 'Doğumunun 1500'üncü Yılında Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed' başlığıyla yapılacak faaliyetlerinin aile konusundaki bilinç ve farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyoruz. Diyanet teşkilatımızla birlikte Mevlid-i Nebi haftasının en güzel şekilde idrak edilmesi için elini taşın altına koyan tüm kurum ve kuruluşlarımızdan Allah razı olsun diyorum.

Peygamber aşkı, aziz milletimizin yüreğinde adeta kök salmış yüce bir çınardır. Bu çınarın kolları Asya'dan Afrika'ya, bütün cihanı sarmıştır. Biz işte bu yüzden dünyadaki bütün Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. İşte bu yüzden dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır. İşte bu yüzden tüm Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak biliriz. Onun için biz şu anda Filistin'deyiz. Onun için biz şu anda Gazze'deyiz. Onun için biz şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyımına asla seyirci kalamayız.

"Kalbimizin diğer yarısı Gazze'de, Yemen, Sudan, Afganistan'da"

Şu anda bizleri ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bu bağ, dikkatinizi çekiyorum, Muhammedi bir muhabbet bağıdır. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa, diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır. İnşallah bu gece yapacağımız dualarda nerede yaşarsa yaşasın mazlum ve mağdurları unutmayacağız. Ellerimizi semaya inşallah onlar için de açacağız. Seccadelerimizi gözyaşlarımızla onlar için de ıslatacağız. Bölgemizde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin hakim olması için alemlerin rabbine niyazda bulunacağız. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntıların da bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz.

Kardeşlerim, ümitsiz değiliz ve olmayacağız. Karamsar değiliz ve olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün çekilen çileler de inşallah bitecek. Zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır. Bu mübarek gecenin Gazzeli kardeşlerimizle birlikte tüm mazlumların sıkıntıdan kurtuluşuna vesile olmasını yürekten temenni ediyorum.

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın karalama kampanyalarına aldırmadan çalışan tüm mensuplarına teşekkür ediyorum"

Mazlumların yüzünü güldürecek, mağdurların derdine derman olacak, insanlığa yepyeni bir umut penceresi açacak tüm yol ve prensipler, Efendimizin müşfik ve kuşatıcı davetinde mündemiştir. İstiklal Marşı şairimiz, merhum Mehmet Akif'in şu dizelerinde tezahür eden hakikati kendimiz için nihai gaye olarak görmemiz gerekiyor: 'Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı.' Başka yerde ilham aramaya gerek yok. Evet, buradaki her bir kardeşimin tebliği ve irşat vazifesini bu şuurla icra edeceğinden hiçbir şüphe duymuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın rıza-i ilahi yolunda engellere ve karalama kampanyalarına aldırmadan fedakarca çalışan tüm mensuplarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinesinde yarın gerçekleştirilecek 'Günümüzde Aileye Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri' isimli çalıştayın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."