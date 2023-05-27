Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kabrindeki çiçekleri suladı.