Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kabrindeki çiçekleri suladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti" açıklamasına yer verildi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kabrindeki çiçekleri suladı. - İSTANBUL
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023