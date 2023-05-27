Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan, kabirde dua etti ve çiçekleri suladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya hesabından yapılan paylaşımda; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti" açıklamasına verildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kabrindeki çiçekleri suladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Necmettin Erbakan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title