Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Erdoğan, kabirde dua etti ve çiçekleri suladı.