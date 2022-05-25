Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

AA / Mümin Altaş - Güncel

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