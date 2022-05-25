Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 39. yılında andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefatının yıl dönümünde şairlerin sultanı, usta muharrir, büyük mütefekkir Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.
AA / Mümin Altaş - Güncel