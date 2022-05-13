Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl, bu millete kimsenin inayetine mecbur kalmadan var olabileceğini gösterdi (2) - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Üstadın fikir namusu hassasiyetiyle yaptığı tespitlerin ve beslediği ruhun milletimizin ufkunu aydınlattığı, heyecanını harekete geçirdiği bilincini güçlendirdiği bir gerçektir. Bu besleyici damara, bu ateşleyici heyecana, bu itici lokomotife her dönem ihtiyacı vardır. En çok da içinden geçtiğimiz şu kritik süreçte ihtiyacımız var. Bunun için Necip Fazıl'ı okumak, anlamak, onun açtığı yolu, yükselttiği dava bayrağını ruhu ve manasıyla sürekli daha ileriye taşımak hepimizin boynunun borcudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi' ve 'Reis Bey' tiyatrosu gösterimine katıldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'Zindandan Mehmed'e Mektup' şiirinin Osmanlıca olarak orijinal hat yazımı tablosu hediye edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel