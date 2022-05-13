Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Necip Fazıl) Aralarında bizim de bulunduğumuz nice nesillerin hayatını değiştirmiştir&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Aralarında bizim de bulunduğumuz nice nesillerin hayatını değiştirmiştir"

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.

(1)

AA / Güncel

Necip Fazıl Kısakürek, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Araştırma, Güncel, Haberler

title