Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Necip Fazıl) Aralarında bizim de bulunduğumuz nice nesillerin hayatını değiştirmiştir"
AA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi" ve "Reis Bey" tiyatrosu gösterimi etkinliğinde konuştu.
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AA / Güncel