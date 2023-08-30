Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne oy uğruna şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların hiçbiri bizi huzur ve...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne oy uğruna şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların hiçbiri bizi huzur ve esenliği teminden alıkoyamayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne oy uğruna şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların hiçbiri bizi huzur ve esenliği teminden alıkoyamayacak"
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel