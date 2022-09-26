Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir." Güncel Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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