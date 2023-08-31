Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız"
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel