Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli'de halka hitap etti: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz, hayranı olduğumuz o engin ferasetiyle herkese kulak verir, herkesi dinler, herkesi tartar, vakti saati geldiğinde de kendisi ve evlatları için en hayırlısı neyse o tavrı gösterir. İşte 14 Mayıs, o tavrın gösterileceği gün olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'daki programı kapsamında Nazilli Belediyesi Meydanı'nda otobüs üzerinden vatandaşlara yaptığı konuşmada, baştan savma vaatlerle değil, geleceğe ışık tutacak programlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Anlaşılan o ki masanın altında birbirlerinin ayaklarını tekmelemekten bunlar, bu işlere fırsat bulamıyorlar." ifadesini kullandı.

Meydanı dolduran vatandaşların coşkusuna işaret eden Erdoğan, "Üç ay kaldı. 14 Mayıs'ta sandıklara bunları gömüyor muyuz? Bunların nefesini kesiyor musunuz? Bunlar Batı'dan talimat alıyor. Batı bunlara ne diyecekmiş? 'Aferin.' Size Batı 'Aferin' desin bize Ahmet'im, Mehmet'im, Ayşe'm, Fatma'm 'Aferin' diyecek. 14 Mayıs'ta bay bay Kemal ve arkadaşlarına 'bay bay' diyor musunuz?" diye konuştu.

Cumhuriyetin ilk asrının en parlak 20 yılına imza atmış bir hükümet olarak Cumhuriyetin yeni asrını Türk Yüzyılı ile karşılamaya hazırlandıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize bugüne kadar kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını başlangıç kabul ederek, yeni ve daha büyük bir atılımın hazırlığı içindeyiz. Muhalefetten tek beklentimiz, azıcık hakkaniyet, azıcık izan, azıcık idraktır. Maalesef ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı, bunlarda eskiden beri mevcut. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar."

Meydandaki kalabalığa bir kez daha dikkati çeken Erdoğan, "Şu anda Nazilli'yi herhalde bu gece televizyonlardan izlerler. İnanın, Nazilli bu gece onlara en güzel dersi verecek. Ben şu anda Nazilli'den ne bekliyorum biliyor musunuz? Rahmetli Menderes'i kabrinde inanıyorum ki siz çok daha rahat uyumasına vesile olacaksınız, 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla. Çünkü rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idama götürenler bu CHP zihniyetiydi ve yandaşlarıydı. Bunun bedelini, bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Ben buradan, Nazilli'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." şeklinde konuştu.

"14 Mayıs, o tavrın gösterileceği gün olacak"

Menderes'in, CHP zihniyetinin yıkım ve haset siyasetini,"Öteden beri milletçe kalkınmamızın düşmanı kesilmediler mi? Şimdiye kadar memleketin muvaffakiyetlerinden birisini dahi kale alıp bahsettiler mi? Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden birisini benimsemek faziletini gösterdiler mi? Aksine, her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?" sözleriyle anlattığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rahmetli Menderes'in bunları söylemesinin üzerinden 70 yıl geçti. Bir arpa boyu yol alamayanlardan ülkenin ve milletin hayrına bir söz, bir iş beklemenin beyhudeliği ortada değil mi? Bizi asıl üzen, yerli ve milli hassasiyet taşıdıklarını ümit ettiğimiz kimilerinin de tek parti faşizminin değişmeyen bu kör husumet seline kapılmalarıdır. Milletimiz, hayranı olduğumuz o engin ferasetiyle herkese kulak verir, herkesi dinler, herkesi tartar, vakti saati geldiğinde de kendisi ve evlatları için en hayırlısı neyse o tavrı gösterir. İşte 14 Mayıs, o tavrın gösterileceği gün olacak. Terör örgütlerine gerekeni yaptık mı? Gelin şimdi terör örgütleriyle kol kola gezen bu altılı, masa altındakiyle yedililere 14 Mayıs'ta unutamayacakları bir dersi verelim. 14 Mayıs, inşallah Türkiye'nin yeniden uyanışına, dirilişine vesile olsun."

Notlar

Meydana, "Yeter söz milletin", "Nazilli'nin sözü tamam inşallah", "Yürü bre reis efem dağlar yürüsün hainleri, düşmanları korku da bürüsün", "AK gençliğin sözü bay bay Kemal", "Önce Yassıada'da şimdi masada, altısı bir arada biri de masanın altında oyunu bozalım gari efem" yazılı afişler asıldı.

Meydana kurulan sinevizyonda Nazilli'ye yapılan hizmetler ve Adnan Menderes'e ait görseller yayınlandı.

Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Erkan Kandemir ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı AK Parti milletvekilleri katıldı.

Konuşmanın ardından çalan Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına Erdoğan ve vatandaşlar eşlik etti.

