Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli'de halka hitap etti: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Adnan Menderes Üniversitemizde kullanılan Nazilli Basma Fabrikası, 1995'teki özelleştirmenin ardından adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bu güzide yadigarına biz sahip çıktık ve koruma altına aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'daki programı kapsamındaki toplu açılış töreninin ardından Nazilli ilçesine geçti.

Nazilli Belediyesi Meydanı'nda otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Erdoğan, konuşmasına alandakileri selamlayarak başladı ve Nazilli'nin 14 Mayıs'a farklı hazırlandığını söyledi.

Alana asılan "Önce Yassıada'da şimdi masada 6'sı bir arada biri de masanın altında. Oyunu bozalım gari Efem." yazılı pankartı okuyan Erdoğan, alandakilere, "Efeler, oyunu bozmaya hazır mıyız?" diye sordu. Alandakilerin hep bir ağızdan "evet" karşılığını vermesinin ardından Erdoğan, "Bugün Ege'mizin güzide merkezi Nazilli'de sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Biraz önce Aydın bir başka coşkuluydu. Aydın'da toplu açılış törenini yaptık. Oradaki kardeşlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Tabii Aydın'a gelmişken Nazilli'ye uğramadan gidilir mi?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu vesileyle eser ve hizmet siyasetini tercih ederek partimize katılan belediye başkanımızla birlikte, muhteşem bu katılımla bir aradayız. Hayırlı olsun, geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalıklar hakikaten bizi de farklı bir heyecana boğdu. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçi Nazilli bizi gayet iyi tanır. Eğitimde şehrimize kazandırdığımız 557 yeni derslikle 2 kapalı spor salonuyla 2 pansiyonla tanır. Gençlik ve sporda yaptığımız 4 yeni bina ile yatak kapasitesini 2 bin 107'ye çıkardığımız öğrenci yurtlarımızla tanır. İnşa ettiğimiz yarı olimpik yüzme havuzuyla gençlik merkeziyle 10 futbol sahasıyla tenis kortuyla tanır.

Sağlıkta 400 yataklı Nazilli Devlet Hastanesiyle görüntüleme merkeziyle diş ünitesiyle diğer tesisleriyle bizi tanır. İlk Evim Projemiz kapsamında yapacağımız 139 konutla hizmete açtığımız millet bahçesiyle tanır. Tarım ve ormanda İsabeyli Barajıyla Aşağıyakacık Göletiyle yer altı su depolamalarıyla sulama tesisleriyle ıslah ettiğimiz 13 dereyle bizi tanır. Şu anda inşa etmekte olduğumuz şehrin 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacını giderecek olan tesisle tanır. Bitkisel üretim, hayvancılık ve afet zararı kapsamında buraya aktardığımız 50 milyon liralık kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirdiğimiz altmış bir projeyle bizi tanır. Toprakla buluşturduğumuz 68 milyon fidanla düzenlediğimiz şehir ve bal ormanlarıyla bizi tanır. Getirdiğimiz doğal gazla bizi tanır. Velhasıl biz Nazilli ile Nazillili kardeşlerimle günün her saati zaten kalbe beraberiz. İnşallah bu kalbi ve hasbi muhabbetimizi artırarak hep devam edeceğiz."

"14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız?"

14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere çok fazla bir zaman kalmadığını hatırlatan Erdoğan, alandakilere, "Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? 'Oyunu bozalım gari efem.' diyorsunuz ya oyunu bozmaya var mıyız efem? Ana kademe çok çalışmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim çok çalışmaya var mıyız? Gençler durmak yok, yola devam." diye seslendi.

Nazilli'nin pamuğun ve incirin şehri olduğunu, Milli Mücadele'de işgali de kurtuluşu da yaşamış, istiklalin kıymetini çok iyi bilen bir şehir olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nazilli aynı zamanda tarımı ve sanayisiyle üretimin şehridir. Bugün Adnan Menderes Üniversitemizde kullanılan Nazilli Basma Fabrikası, 1995'teki özelleştirmenin ardından adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyetimizin bu güzide yadigarına biz sahip çıktık ve koruma altına aldık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi ile Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla belediyeler ve diğer kurumlarla Nazilli Basma Fabrikası'nı tarihine, potansiyeline ve hatırasına yakışır bir yer haline getireceklerini söyledi.

İlk etapta Nazilli Basma Fabrikası'nda bir teknopark açarak işe başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah diğer projeleri de ardı ardına hayata geçireceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in Nazilli'ye kazandırdığı şehirdeki her haneye dokunmuş bu esere 1995'te sahip çıkamayanların kimler olduğunu anlatmama gerek var mı? Sizler gayet iyi biliyorsunuz. Gerçi bunlar sizin karşınıza her gelişlerinde Atatürk'ü istismar ederler. Bundan başka hiçbir şey yapmazlar. Ama hazırladıkları programda hep istismarını yaptıkları Atatürk'ün mirası, istiklal ve istikbal davasına yer vermezler. Ülkenin ve milletin düşmanlarını bunlar adıyla anamaz. Tam tersine onlara yaranmak için 40 takla atarlar. İnsanımızın hak, özgürlük, refah taleplerine karşılık gelecek, dişe dokunur hiçbir proje geliştiremez, tam tersine yapılanları yıkma, yok etme, tersine çevirme dışında bir söz söylemezler.

İstanbul-İzmir kaç saatti, 7,5 saat. İstanbul-İzmir 3 saat 15 dakikaya kim indirdi? Biz yaparız, onlar laf üretir. Biz, icraatın partisiyiz. Geldik, 26 havalimanı var. Şimdi 58 havalimanı var. Nereden, nereye. Milletimiz ne bekliyor? 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Şimdi 30 bin kilometre bölünmüş yol var. Yol medeniyettir, su medeniyettir, doğal gaz medeniyettir. Benim hanım kardeşlerim, siz ne çileler çektiniz. Kömürü yakacaksın, kömürün isini koklayacaksın ama şimdi doğal gaz düğmeye bas evin her yerinde ısın. Sıcaklık, medeniyettir. İşte medeniyetin adı AK Parti'dir."

(Sürecek)