Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi.
NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
Demirören Haber Ajansı / Güncel