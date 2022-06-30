Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi. NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti. Demirören Haber Ajansı / Güncel Dünya Güncel Haberler

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