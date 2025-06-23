Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi İçin Hollanda'ya Gidiyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacağını duyurdu.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını duyurdu.

Altun, yaptığı açıklamada, zirvede Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve risklerin stratejik düzeyde ele alınacağını belirtti. Zirvenin ana gündem maddesinin ise, müttefik ülkelerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamına uygun şekilde artırılması amacıyla yeni bir "Savunma Yatırım Taahhüdü" olacağı bildirildi.

Zirve kapsamında NATO'nun belirlediği temel tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma alanındaki çalışmaların da değerlendirileceğini ifade eden Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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