Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."
AA / Ferdi Türkten - Güncel