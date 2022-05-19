Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya, İsveç, Güncel, Haberler

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