Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldıLİTVANYA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında, NATO-Ukrayna Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO- Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı
LİTVANYA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında, NATO-Ukrayna Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel