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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi toplantısına katıldıLİTVANYA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında, NATO-Ukrayna Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO- Ukrayna Konseyi toplantısına katıldı

LİTVANYA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden NATO Liderler Zirvesi kapsamında, NATO-Ukrayna Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna DHA Güncel Haberler

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