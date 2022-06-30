Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir.
AA - Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO'nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır."
AA / Mümin Altaş - Güncel