Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'a gelen Erdoğan, zirve kapsamında Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde bazı liderlerle sohbet etti.