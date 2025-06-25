Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde, zirvenin gerçekleştirildiği World Forum'da resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Ev sahibi Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Schoof ve Rutte ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, solunda ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.

Liderler daha sonra Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na geçti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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