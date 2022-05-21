Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla...

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Terör, Güncel, Haberler

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