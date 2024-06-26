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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Tebrik Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kutlayarak görevinde başarılar diledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kutlayarak görevinde başarılar diledi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği görevine seçilen Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'ye yeni görevinde başarılar diledi. Rutte de görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti."

Kaynak: ANKA / Güncel

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