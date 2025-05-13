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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti. Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye’nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini, NATO’nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini ve barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini aktardı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini, NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini ve barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücünün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin müttefiklerinden, terörizmle mücadelede işbirliği beklediğini, Türkiye'nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO'nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye'nin gayretlerini artırdığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye'nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO'nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini aktardı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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