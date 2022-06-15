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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü

ANKA - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı… Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye’nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı… Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii iş birliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı."

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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