Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-25 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdünün zirvenin ana gündemini oluşturacağını aktaran Altun, zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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