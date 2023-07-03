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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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