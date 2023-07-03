Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nasıl kiliseyi, havrayı veya bir başka inancın mabedini ateşe vermek özgürlük değilse Kur'an-ı Kerim'i yakma diye bir özgürlük de olamaz."