Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin'in Katillerinin Adalet Önünde Hesap Vermesini Sağlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde katledilen Narin kızına Allah'tan rahmet dileyerek, Narin'in katillerinin adalet önünde hesap vermesi için adli sürecin takipçisi olacağını açıkladı. Narin'in kaybı tüm Türkiye'yi derinden yaraladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok. Narin kızımızın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerimiz çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiler. 19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güvenlik Politika Güncel

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda aile üyesine gözaltı

 Kalabalığa dönüp haykıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu: Gidin yalan konuşun, tamam mı?

Kalabalığa dönüp bağıran Narin'in akrabası yumruklanarak susturuldu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: Sürecin bizzat takipçisi olacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Narin Güran" mesajı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Esenler Erokspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Esenler maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Esenler Erokspor maçı kaç kaç, bitti mi? Golleri kim attı? MAÇ SKORU! GS Esenler maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Kostic sakat mı? Kostic sakatlık geçmişi var mı? Bodrumspor Manisa FK CANLI izle! Bodrumspor Manisa FK maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Konyaspor Iğdırspor CANLI izle! Konyaspor Iğdırspor maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Esenler Erokspor neden başlamadı, maç yok mu? Galatasaray Esenler Erokspor maçı yayınlanmıyor mu? Osimhen gol izle! Osimhen Nijerya gol izleme linki var mı? Narin nerede, hangi derede bulundu? Eğertutmaz deresi nerede? Narin çuvalla dereye kim attı? Narin'i kim öldürdü? Küçük Narin'in katili kim? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki var mı? CANLI maç izle! (GALATASARAY ESENLER EROKSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Eylül Galatasaray Esenler Erokspor maçı nereden izlenir?
title