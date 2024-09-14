Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran Cinayetine İlişkin Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran cinayetinin toplumsal yapıları hedef alma amacını taşıdığını belirtti. Bu tür vahşetlerin aile müessesesini, dini kurumları ve Kürt topluluğunu hedef aldığını vurguladı ve bu durumu vicdansızlık olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Narin Güran cinayeti) Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır."
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel